إحباط هجوم إرهابي على مواقع عسكرية شمال مالي

أعلن الجيش المالي إحباط هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة جاو شمال البلاد.



ونقلت صحيفة "مالي اكتياليتي" عن مصدر عسكري أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواقع عسكرية إلا أن الجيش المالي أجبر المهاجمين على التراجع وطاردهم ولم تُسجل أي خسارة في صفوفه.



وأكد المصدر أن المنطقة تشهد انفلاتا أمنيا تسبب في تسجيل هجمات إرهابية واغتيالات، مرجعا ذلك إلى وجود عناصر مسلحة من الحركات الإرهابية وانتشار الأسلحة النارية.

