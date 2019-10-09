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أخبار العالم

بيلوسي: البيت الأبيض يحاول إخفاء وقائع على نحو غير قانوني

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أ ش أ
اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، اليوم الأربعاء، أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، هو "محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني".

وقالت بيلوسي ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز عربية " ـ إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات 2020".

وقد أبلغ البيت الأبيض ـ أمس الثلاثاء ـ الكونجرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني ـ في رسالة بعثها إلى بيلوسي ـ إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".
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