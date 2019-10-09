Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
Advertisements
آية الجارحي
تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء

وبلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.86جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع متراجعا 4 قروش .

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.39جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع مرتفعا 4 قروش ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.20 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-7-2019

الدولار بـ16.59 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-8-2019

تراجع الدولار .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 11-9-2019

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-9-2019

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 18-9-2019

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-9-2019

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يرفض خوض لقاء جينيراسيون فوت في هذه الحالة

من 3% إلى 12%.. تعرف على زيادة الأجرة بـ قانون الإيجار القديم من عام 81 إلى الآن

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

بعد عرض أول حلقتين.. مسلسل شبر مية حديث السوشيال ميديا

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

Advertisements

مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي بسبب الخطيب

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

رسالة خاصة من مرتضى منصور إلى وزير الداخلية.. تعرف عليها

بعد قرار كاف بشأن الزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

تعليق مؤثر من أحمد شوبير على رسالة تركي آل الشيخ للخطيب

مع أمح الدولي.. محمود كهربا بالأحمر في مطار القاهرة.. شاهد

أم روح حلوة.. اطلالة دينا الشربيني في عيد ميلاد عمرو دياب

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

بسبب مرتضى منصور.. أزمة قوية لـ اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام

عاش هنا يوثق تسبب الفنانة عقيلة راتب فى اندلاع حرب الخليج بين الإنجليز والمصريين.. وعلاقة فيلم المنحوس بفقد بصرها.. ودورها فى شهرة أنور وجدى ومحمد فوزى