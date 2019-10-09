سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-10-2019

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء



وبلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.86جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع متراجعا 4 قروش .



سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.39جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع مرتفعا 4 قروش ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.20 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري



بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.

