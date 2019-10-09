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اقتصاد

استقرار الطماطم وتراجع البصل.. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
خضراوات وفاكهة
خضراوات وفاكهة
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آية الجارحي
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء 9-10-2019، في سوق الجملة بالعبور، استقرار نسبيا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.25 و4.25 جنيه متراجعا نحو جنيها واحدا.

وتراوحت الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات ، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات ، الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات ، البامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة وسجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها ،العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات ، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.

وتراوحت أسعار المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس 20 و30 جنيها.
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