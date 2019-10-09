منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة بوتسوانا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار معسكره المغلق والذي يتخلله ودية بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.



ومن المنتظر أن يحاول الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام البدري، تجربة بعض الخطط التكتيكية خلال مران اليوم مع اللاعبين.



ويستعد منتخب مصر لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 حيث سيواجه المنتخب نظيره الكيني 11 نوفمبر، وجزر القمر 19 من الشهر ذاته.