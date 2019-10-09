بسبب الخلافات المالية.. إصابة عامل على يد زميله بقليوب

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر علي يد زميله بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "أ. ك"، 30 سنة، عامل، مصاب بجرح نافذ بالظهر، وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهرة للعلاج.



وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر حدوث مشاده كلامية بينه وبين "ا. ف"، 20 سنة، عامل، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة – سلاح – جرائم أحداث"، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين)، محدثا إصابته المشار إليها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس والساعد الأيمن، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، واتهم المجنى عليه بإحداث ما به من إصابات، وأكد قيامه بالتخلص من السلاح الأبيض عقب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.