انتهاء أزمة نبيل الحلفاوي مع مرتضى منصور بعد وصف رئيس الزمالك له بـ الكومبارس.. الفنان: المشكلة انتهت باعتذار.. وأشرف زكي ينجو من مأزق صعب

انتهاء أزمة نبيل الحلفاوي مع مرتضى منصور بعد وصف رئيس الزمالك له بـ الكومبارس

الفنان: المشكلة انتهت باعتذار

أشرف زكي ينجو من مأزق صعب

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمته الأخيرة مع الزمالك بعد أن شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا عليه خلال إحدى المداخلات التليفزيونية.وغرد نبيل الحلفاوي معلنا انتهاء المشكلة قائلًا: "‏المشكلة انتهت تماما الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج، لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة، وأيضا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا.. جزيل الشكر والامتنان لكم جميعا ".وأضاف: " وبالمناسبة.. من يتابعني يعرف تماما مدى احترامي لنادي الزمالك العريق ودعوتي لتشجيعه خارج المسابقة المحلية، ودعوتي لأن تكون التراشقات والمداعبات الساخرة بيننا وبين رفيق العمر تحت سقف من المحبة كما تعودت مع أصدقائي الزمالكاوية، وهذه عينة كتبتها من عام مضى".وشارك تغريدة له منذ عام تتضمن: "كنا في زمن مضى نستمتع بالتراشق بين الأهلاوية والزملكاوية مهما كانت حدته أو درجة السخرية فيه. كان في معظمه بين أقارب أو أصدقاء أو زملاء دراسة أو عمل. كان لنا إذن سقف من المحبة.. سقف القرابة أو الصداقة أو الزمالة. وجاء عصر السوشيال ميديا فأتاح التراشق بين غرباء بلا سقف يقيهم الكراهية".كان عدد من الفنانين عبروا عن تضامنهم مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي قبل حل الأزمة على صفحتها في "فيس بوك": "أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف، حقك علينا معلش الإعلام مابقاش إعلام بقى عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عاملة ودن من طين وودن من عجين، إحنا آسفين لحضرتك يا أستاذنا، الكبير كبير مهما حصل".كما تضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من رئيس نادي الزمالك الذي وصفه بـ "الكومبارس"، بعد تعليق الأخير على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة أمام فريق مصر التي فقد خلالها نقطتين بالتعادل.كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالتدخل قبل حل الأزمة والدفاع عن زميله نبيل الحلفاوي بعد الهجوم عليه من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.والمأزق الذي يقع فيه أشرف زكي، هو أنه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لإهانة كبيرة من رئيسه.