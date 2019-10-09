تخريج الدفعة الأولى من دبلوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات في أفريقيا

شهدت وزارة البيئة حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات في إفريقيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة لدمج الإطار المهني للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجال البيئي كما قامت بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الوزارة وكلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والأساتذة.



وتحرص مصر على تبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء في دعم العمل البيئي في إفريقيا، ودمج البعد البيئي في قطاعات التنمية ، من خلال التوجه نحو الدمج الفعال للشباب في العمل البيئي، كما أعربت عن تطلعها الدائم لمد أواصر التعاون مع جامعة القاهرة ودورها الفعال في خدمة قضايا المجتمع المصرى والقارة السمراء من خلال تقديم الخبرات والبحوث العلمية.



ويعدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون مع جامعة القاهرة من خلال كلية الدراسات الإفريقية العليا في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبادل الزيارات العلمية.



ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة أن البيئة أصبحت ذات بعد اقتصادي كبير مما دفع للتوسع في التعاون بين الجامعة والوزارة، حيث يعد البروتوكول فرصة لتوسيع جهد الجامعة والوزارة نحو توطيد البعد البيئي في الجامعة والتي كان لها السبق في العمل على الملفات الافريقية.



في نهاية الحفل قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة درع تكريم لوزيرة البيئة على جهودها في دفع العمل البيئي، كما أهدت كلية الدراسات الإفريقية العليا درعها للتميز.

