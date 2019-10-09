%5.8 زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2018 / 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 9 / 10 / 2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد, الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحـــاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار " الابتكار والتكامل والاندماج ".



أهم المؤشرات ما يلي:



بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 74.0 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.8٪.



بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 0.8 ٪.



بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 132.3 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 21.2٪.



بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 247.3 مليـون جنيه عام 2018 / 2019 مقــابل 200.9 مليـون جنيــه عــام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.1 ٪.



بلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 28.0 مليون نموذج عام 2018 / 2019 مقابل 29.1 مليون نموذج عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 3.8 ٪.



بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 3981 مكتب عام 2018/ 2019 مقابل 3958 مكتب عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.6 ٪.



بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 2381 وحدة عام 2018/ 2019 مقابل 1720 وحدة عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 38.4 ٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.



