ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صراف بشركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على (26,345 دولار أمريكي - 10,275 يورو - 14,410 ريال سعودى – 760,875 جنيه مصرى).





بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه.



