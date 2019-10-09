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فن

شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
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محمد هانى - عدسة : ايهاب اشرف
حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد رزق على حضور جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، التي تقام بمسجد العمرى بالاسكندرية، والمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي أمس عن عمر ناهز الـ 58 عاما.

وقال عمر طلعت زكريا في تصريح لـ صدى البلد إن والده توفي بسبب "التدخين"، موضحا أن والده نقل إلى المستشفى منذ 4 أيام نتيجة التهاب رئوي حاد بسبب كثرة "شرب السجائر" ودخل على أثره العناية المركزة.
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو
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