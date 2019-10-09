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رياضة

أهلي 2000 يواجه رأس البر وديًا.. غدًا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ فريق رأس البر غدًا الخميس، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في الموسم الجديد من بطولة منطقة القاهرة، بعد أن وضعته القرعة في المجموعة الأولى مع فرق المقاولون العرب والنصر والغابة واتحاد الشرطة ومركز شباب الأميرية ومركز شباب زينهم والمطرية ومنشية حلوان الجديدة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وإنبي ومصر للتأمين والسكة الحديد وألماظة ومركز شباب سراي القبة ومركز شباب عين الصيرة ومركز شباب الوايلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

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