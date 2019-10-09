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توك شو

هل التأمين الصحى الجديد إلزامى .. الصحة تجيب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:44 م
التامين الصحى - أرشيفية
التامين الصحى - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، إن الفارق بين التأمين الصحى القديم والحديث بأن الأخير هو منظومة للتأمين الصحى الشامل والتى تم تطبيقها مؤخرا بمحافظة بورسعيد .

وكشف الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، عن وجود فروق جوهرية فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتى ستشمل جميع المواطنين ، لافتأ لتغلبهم على تحديات كبيرة فى القانون القديم للتأمين الصحى والذى يغطى 26 محافظة .

وأوضح الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، أن وحدة التغطية التأمينية كان أساسها فى المنظومة القديمة الفرد أما النظام الجديد هى الأسرة ، مؤكدأ أن الاشتراك فى المنظومة الجديدة إلزامى وسيتم تقديم الخدمات الطبية فيه بجودة عالية .

وتابع مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة، أن نظام التأمين الصحى القديم يغطى 58% فقط من المواطنين بخلاف الفئات المهمشة ، غير القادرين ، طلبة الجامعة ، المعطلين عن العمل والذين كانوا لا يمتلكون أى منظومة تأمين صحى .
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