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اقتصاد

الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق فيصل لمدة 8 ساعات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:13 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكورحتى شارع حسن محمد ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019.

وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل امام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة.

وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
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