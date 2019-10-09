تطالب المواطنين بالبقاء فى منازلهم..الشرطة الألمانية تكشف معلومات عن حادث المعبد اليهودي

أطلقت السلطات الألمانية في مدينة هاله نداء إلى المواطنين بالبقاء في منازلهم، عقب وقوع حادث إطلاق نار أمام معبد يهودي بالمدينة.



وقالت شرطة المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قتيلان حتى الأن نتيجة حادث إطلاق النيران".



وأعلنت الشرطة الألمانية هروب منفذي الحادث عبر سيارة، حيث طالبت من المواطنين البقاء في منازلهم، لتعاملها مع منفذي الهجوم.



وكانت وسائل الإعلام الألمانية كشفت عن وقوع حادث إطلاق نار أمام معبد لليهود بمدينة هاله، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الغفران اليهودي.



