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مرأة

وصفة حليب جوز الهند لـ التجاعيد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:56 م
وصفة حليب جوز الهند
وصفة حليب جوز الهند للتجاعيد
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اسماء محمد
الترطيب من اهم الاشياء التى تساعد فى الحصول على بشرة جميلة ناعمة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنه يزيد من الأحماض الدهنية الصحية، التي تخترق اعماق خلايا الجلد وتوفر لها الترطيب الكافى مما يحميها من التجاعيد.

ووفقا لما ذكره موقع "beautifulhameshablog " فإن حليب جوز الهند غني بفيتامين C و E، وهما مضادات اكسدة قوية تحمي البشرة من الجفاف والشيخوخة المبكرة وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد.

مكونات وصفة حليب جوز الهند للتجاعيد:
حليب جوز الهند
ملعقة كبيرة زيت الزيتون

طريقة عمل وصفة حليب جوز الهند للتجاعيد:
- اخلطي حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ضعي الخليط على الوجه ودلكيه برفق.
- اتركيه بضع دقائق قبل الغسيل بالماء العذب، وكررى بانتظام.
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