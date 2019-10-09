عاجل| محمود كهربا يصل القاهرة للانضمام إلى صفوف الأهلي

وصل محمود كهربا، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء.



وحصل كهربا على إجازة خاصة من التدريبات مع ناديه بسبب فترة التوقف الدولي فضل قضاها مع أسرته بالقاهرة.



وربطت بعض التقارير محمود كهربا بالانضمام لفريق الأهلي في يناير المقبل، مع دفع قيمة الشرط الجزائي المقرر في عقده مع نادية البرتغالي.

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