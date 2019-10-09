سقوط مسجل سرق 6 سيارات باسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة

القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على مسجل خطر تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وأثناء مرور ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات تمكنوا من ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها، واعترف بارتكاب الواقعة باسلوب "المفتاح المصطنع.
بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث بإسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد الاستيلاء علي بعض أجزاء السيارات المستولي عليها والتصرف فيها بالبيع، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.