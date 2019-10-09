سقوط مسجل سرق 6 سيارات باسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة

القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على مسجل خطر تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وأثناء مرور ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات تمكنوا من ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها، واعترف بارتكاب الواقعة باسلوب "المفتاح المصطنع.



