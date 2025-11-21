قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025

محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 على مستوى السوق الرسمية دون أي تغيير.
 

الدولار مستقر

وفقا لآخر تحركات داخل السوق والتي أظهرت سعر الصرف الأجنبي منذ إغلاق التداولات في البنوك أمس، وعقب إعلان تثبيت سعر الفائدة في المعاملات المصرفية بقرار من لجنة السياسيات النقدية.

الدولار يتراجع

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أدنى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك “الاسكندرية، قناة السويس، الكويت الوطني”.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنوك “ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول”.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، أبو ظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، سايب، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر".

أعلى سعر دولار اليوم

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي".

