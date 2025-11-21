هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج

رد الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، على ادعاء محمود الشامي خبير الأبراج، أن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قال إن "النجوم لها تأثير على الأحداث الأرضية".

وقال الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، إن خبير الفلك أخذ هذه الأشياء من الإنترنت، وهذا الكلام غير صحيح، وأن مفتي النت كاذب، ومحدث النت كذاب.

فتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة

أضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الفتوى نسبت زورًا إلى الدكتور علي جمعة، وهو يرفض بشدة ما يقوم به بعض الأفراد الذين يطلقون على أنفسهم خبراء في علم الأبراج ويتحدثون باسم رجال الدين.

وانفعل على الهواء قائلا: "يا ريت ناخد المعلومات من رجال الدين، وليس من الأشخاص غير المعنيين، أو من خلال الأخبار المنتشرة على الإنترنت".