انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
أخبار العالم

وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية

انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
قسم الخارجي

انفجرت غلاية في مصنع للغراء، شرقي باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة 21 آخرين. 

انفجار مصنع في باكستان

وصرح مسؤولون بأن قوة الانفجار دمرت مبنى المصنع وألحقت أضرارًا بالعديد من المنازل المجاورة، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ونشر الذعر في المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أنها ألقت القبض على مدير المصنع وتبحث عن صاحبه الذي فر بعد وقت قصير من وقوع الانفجار في المنشأة الصناعية في فيصل آباد، وهي مدينة بإقليم البنجاب.

ولم يُعرف سبب الانفجار على الفور، وفقًا لـ عثمان أنور، قائد شرطة البنجاب، وقالت الشرطة لاحقًا إن تسرب للغاز ربما يكون سببه.

ولم يتضح بعد عدد عمال المصنع من بين القتلى الثمانية عشر، وعدد السكان المحليين، وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل 15 عاملًا على الأقل.

صرح المدير المحلي راجا جهانجير، بأن تحقيقًا جارٍ لتحديد كيفية سماح تصاريح البناء ببناء المصنع في منطقة سكنية بفيصل آباد، في انتهاك لقوانين البناء.

وأضاف جهانجير أن الانفجار "دمر المصنع بالكامل"، مضيفًا أن رجال الإنقاذ أمضوا ساعات في انتشال الجثث والناجين من تحت الأنقاض وكان العديد من المصابين في حالة حرجة.

وفاة 18 شخص انفجار مصنع بولاية البنجاب انفجار مصنع ولاية البنجاب الباكستانية انفجار مصنع في باكستان

