وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية

انفجرت غلاية في مصنع للغراء، شرقي باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة 21 آخرين.

انفجار مصنع في باكستان

وصرح مسؤولون بأن قوة الانفجار دمرت مبنى المصنع وألحقت أضرارًا بالعديد من المنازل المجاورة، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ونشر الذعر في المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أنها ألقت القبض على مدير المصنع وتبحث عن صاحبه الذي فر بعد وقت قصير من وقوع الانفجار في المنشأة الصناعية في فيصل آباد، وهي مدينة بإقليم البنجاب.

ولم يُعرف سبب الانفجار على الفور، وفقًا لـ عثمان أنور، قائد شرطة البنجاب، وقالت الشرطة لاحقًا إن تسرب للغاز ربما يكون سببه.

ولم يتضح بعد عدد عمال المصنع من بين القتلى الثمانية عشر، وعدد السكان المحليين، وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل 15 عاملًا على الأقل.

صرح المدير المحلي راجا جهانجير، بأن تحقيقًا جارٍ لتحديد كيفية سماح تصاريح البناء ببناء المصنع في منطقة سكنية بفيصل آباد، في انتهاك لقوانين البناء.

وأضاف جهانجير أن الانفجار "دمر المصنع بالكامل"، مضيفًا أن رجال الإنقاذ أمضوا ساعات في انتشال الجثث والناجين من تحت الأنقاض وكان العديد من المصابين في حالة حرجة.