الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الرحمن رشدى يطرح أحدث أغنياته "فى الليل"

عبد الرحمن رشدى
عبد الرحمن رشدى
سعيد فراج

طرح المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، أحدث أغنياته بعنوان "فى الليل" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى أغنية رومانسية خفيفة، يكشف فيها عن حبه وارتباطه بــ الليل، ويشبه حبيبته بالنجوم والسهر والحكاوى والقمر.. أغنية " فى الليل " كلمات، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

أغاني عبد الرحمن رشدي

يذكر ان عبد الرحمن رشدي، كان قد طرح نهاية الشهر الماضى أغنية "حلوة منك" كلمات، مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، كما شارك عبد الرحمن رشدي، الفنانة هند عبد الحليم - فى أول تجربة غنائية جادة لها – فيديو كليب لأغنية بعنوان "صحاب الليل"، كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وعلى اليوتيوب.

تقول كلمات أغنية "فى الليل":

في الليل
أسهر أنا منمش الليل
ده الليل يعدي عليا طويل
سهران أنا بفكر فيه
احكي واقول ايه ع الجمال
واوصف قلبي يوم ما مال
ده كلام محتاجلوا اغاني
وكل يوم أنا حالي حال
في الليل
انتي النجوم في الليل
انتي السهر في الليل
انتي الحكاوي في الليل
انتي القمر في الليل
تيجي نعيش اللي ف احلمنا
ونروح أنا وانتي لعالم تاني
نعيش أنا وانتي وادي واحد
مش كل واحد فينا فوادي
أنا وانتي لبعض مرايه
بنشوف الحلو وبس
هنعيش احلي حكايه
نفضل نضحك والعالم هس

عبد الرحمن رشدي المطرب عبد الرحمن رشدي أغاني عبد الرحمن رشدي اعمال عبد الرحمن رشدي

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
