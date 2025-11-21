قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
توك شو

وصل لـ 32.498 مليون فرد .. ارتفاع معدلات التشغيل في مصر لهذا السبب

العمال
العمال
منار عبد العظيم

 شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل، مدعومًا بنمو اقتصادي وتوسع واضح في نشاط قطاعات الإنتاج والخدمات.

 ووفقاً لما أفادت به قناة العربية، كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد المشتغلين في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3%، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي وتزايد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وتشير البيانات إلى صعود عدد المشتغلين إلى 32.498 مليون فرد مقارنة بـ 31.559 مليون فرد في الربع السابق، موزعين بين 13.670 مليون في الحضر و 18.828 مليون في الريف.

 هذا التحسن يظهر بوضوح ديناميكية سوق العمل وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من العمالة رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

نمو ملحوظ في أعداد المشتغلين 

أبرزت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة الأخيرة في عدد المشتغلين تعكس ارتفاع حجم الطلب على العمالة، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات.

وارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 32.498 مليون مشتغل، ما يؤكد قدرة الاقتصاد على خلق فرص حقيقية. وقد جاءت الزيادة مدفوعة بنمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار بيئة الأعمال، إضافة إلى توسع الاستثمارات الإنتاجية في محافظات عدة.

التوزيع الجغرافي للمشتغلين: الريف يتصدر بمعدلات تشغيل أعلى

تشير الأرقام إلى أن الريف المصري لا يزال يحتفظ بنصيبه الأكبر من قوة العمل، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 18.828 مليون مشتغل، مقابل 13.670 مليون مشتغل في الحضر.

وتُظهر هذه النسبة استمرار اعتماد مناطق الريف على الأنشطة الزراعية والصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى توسع المشروعات القومية التي خلقت فرصًا جديدة في محافظات الوجه البحري والقبلي.

المشتغلون بأجر نقدي: زيادة جديدة ونمو في مشاركة الإناث

سجل عدد المشتغلين بأجر نقدي ارتفاعًا ليصل إلى 22.357 مليون مشتغل، موزعين بين:

18.363 مليون ذكر

3.994 مليون أنثى

وبذلك يشكل العمال بأجر نقدي 68.8% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 68.1% في الربع السابق، ما يشير إلى توسع الوظائف النظامية وثبات مستويات التوظيف الرسمي.

كما تعكس الأرقام ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو مؤشر مهم على التحسن الاجتماعي والاقتصادي.

 

 

أصحاب الأعمال: ارتفاع واضح يعكس نمو المشروعات الخاصة

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم ويستخدمون آخرين نحو 1.638 مليون مشتغل، بزيادة نسبتها 5% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 4% في الربع السابق.

وتوزعوا على النحو التالي:

1.510 مليون ذكر

128 ألف أنثى

ويعكس هذا الارتفاع توسع شريحة رواد الأعمال وتنامي القطاع الخاص داخل السوق المحلي.

وسجل عدد العاملين لحساب أنفسهم دون استخدام عمالة إضافية 6.215 مليون مشتغل، منهم:

5.170 مليون ذكر

1.045 مليون أنثى

ويمثل هؤلاء 19.2% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 23.2% في الربع السابق. ويُفسر هذا التراجع بارتفاع نسب التشغيل النظامية واتجاه العمالة نحو الوظائف الثابتة.

العمل العائلي غير المدفوع: نمو لافت في مشاركة النساء

أظهرت البيانات ارتفاع العاملين في مشاريع الأسرة بدون أجر إلى 2.288 مليون مشتغل، موزعين بين:

884 ألف ذكر

1.404 مليون أنثى

ويمثلون 7% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع السابق. ويرتبط هذا الارتفاع عادة بالنشاط الزراعي وبمشروعات إنتاجية عائلية موسمية.

قوة العمل تتوسع… وارتفاع كبير في مشاركة الذكور والإناث

ارتفع حجم قوة العمل إلى 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون في الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 3.3%.

وتوزّع حجم قوة العمل كالتالي:

15.205 مليون فرد في الحضر

19.522 مليون فرد في الريف

أما وفق النوع:

26.998 مليون ذكر

7.729 مليون أنثى

ويعود هذا النمو إلى دخول عدد كبير من العمالة سوق العمل، وزيادة التشغيل بنحو 939 ألف مشتغل خلال الربع الحالي فقط.

مؤشرات سوق العمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود عدد المشتغلين

