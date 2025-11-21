اتفاقيات تمويل ميسرة | ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

وخلال فعاليات الأسبوع المنتهي، انعقدت المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي –رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقّع الجانبان في ختام جولة المفاوضات اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، كما عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول مختلف أوجه الشراكة بين البلدين على صعيد التعاون الإنمائي وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي بين مصر وألمانيا.

كما حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على عقد حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.

وشهد الأسبوع المنقضي، قيام «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، بوضع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، والذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.

وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة خطط واستثمارات الشركة في مصر، وسبل دعم التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال، كما قبلت المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي نظمته وزارة الصحة والسكان في مصر.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وذلك خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وشاركت أيضا في مؤتمر «الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي.

كما شاركت «المشاط» بجلسة نقاشية تحت عنوان «حوار القيادة: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المنعقدة ضمن فعاليات منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأردن.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، استقبال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي، اجتماعه الأول مع مسئولي وزارة التنمية المستدامة من الجانب البحريني بهدف وضع آليات تفعيل المذكرة الموقعة بين الجانبين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين.

كما استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا، وذلك تزامنا مع زيارة لي چيميونج ، رئيس جمهورية كوريا لجمهورية مصر العربية.

وفي إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية – الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع المقبل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية.