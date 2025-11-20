قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
اقتصاد

التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع البحرين لتبادل الخبرات وبناء القدرات

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي، اجتماعه الأول مع مسئولي وزارة التنمية المستدامة من الجانب البحريني بهدف وضع آليات تفعيل المذكرة الموقعة بين الجانبينللتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين. 

يأتي ذلك في إطار حرص الجانبين المصري والبحريني على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والفني،وفي ضوء مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصاد والتعاون الدولي في الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي انعقدت في فبراير 2025 في العاصمة البحرينية المنامة.

وخلال الاجتماع، تم إلقاء الضوء على اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء اقتصاد مرن مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاستدامة البيئية، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية والإقليمية المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063. 

كما تمت الإشارة إلى أن إطار العمل في مجال التنمية المستدامة يتمحور حول أربع ترتيبات مؤسسية رئيسية وهي؛ أطر متسقة ومتكاملة للتنمية المستدامة، والتمويل من أجل التنمية، وتوطين التنمية المستدامة، والرصد والمتابعة والتقييم، وترتكز الجهود الوطنية في هذا الإطار على اتباع نهج قائم على الأدلة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وبناء القدرات ونشر التوعية بمفاهيم التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

كما تم مناقشة التقارير الإقليمية والدولية التي تعمل الوزارة على إعدادها في الوقت الحالي لرصد أداء مصر في مختلف أجندات التنمية المستدامة، ومن ضمنها التقرير الوطني حول التقدم المحرز في أجندة أفريقيا 2063، وكذلك التقارير الطوعية الوطنية والمحلية التي تناقش وضع الأجندة الأممية 2030 في مصر والتي تعتزم الدولة تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمنتصف العام القادم.

واستعرض الجانب البحريني الدور الرئيسي لوزارة التنمية المستدامة البحرينية والذي يتلخص في أربعة مجالات، هى: تعزيز العلاقات الدولية، والتنسيق والمتابعة بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وإجراء البحوث والدراسات حول وضع التنمية المستدامة في البحرين ورصد التحديات والفرص المتوفرة، وإبراز إنجازات الدولة في مجال التنمية المستدامة. 

كما تم التركيز على الشق الخاص ببيانات التنمية المستدامة والتحديات المتعلقة بها وجهود مملكة البحرين للتغلب عليها، بالإضافة إلى الشق الخاص بآليات التمويل المبتكر، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.

كما تناول الاجتماع مناقشة مجالات العمل المشتركة، والتحديات التي يواجهها الجانبان في تحقيق التنمية المستدامة، وأوجه التعاون المشترك التي يمكن مباشرة العمل عليها لتعظيم الاستفادة من هذا التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وعلى رأسها إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في 2026، وكذلك التعاون في تعزيز إتاحة ودقة البيانات. 

جدير بالذكر أنه خلال فبراير 2025 انعقدت الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث شهدت مناقشات ومباحثات مثمرة بين البلدين، وفي إطار زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين  لجمهورية مصر العربية في سبتمبر 2025، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة

