الإحصاء: إعلان الملخص التنفيذي تمهيدا لإطلاق دراسة جديدة حول الفقر المتعدد الأبعاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 20/11/2025 الملخص التنفيذي تمهيدا لإطلاق دراسة جديدة حول الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال في مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف , يأتي إطلاق هذا الملخص تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، تأكيدًا علي إلتزام الدولة المصرية بتوفير بيئة آمنة وداعمة تضمن نمو الطفل ورفاهيته.

الجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد في نتائجها على أحدث بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية باعتباره أحد أهم المصادر الإحصائية الوطنية التي تقدم صورة دقيقة وموثوقة عن أوضاع الأسر والأطفال في مختلف المحافظات. وتهدف الدراسة إلى تطبيق منهج شامل في تحديد الأطفال الأكثر هشاشة، وتقديم مؤشرات موضوعية تسهم في دعم الجهود التنموية وتحقيق رؤية الدولة في حماية حقوق الأطفال وتمكينهم,وذلك من خلال تحليل أبعاد متعددة من رفاهية الطفل بالاعتماد على منهجية تحليل أوجه الحرمان المتداخل المتعدد الابعاد للأطفـــال (MODA ) التي طورته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استنادًا الى اتفاقية حقوق الطفل.

ويؤكد الجهاز أن هذه الدراسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العمل الإحصائي في مجال الطفولة، و تقييم وضع الأطفال عبر عدة أبعاد أساسية تمثل الاحتياجات والحقوق الضرورية لنموهم وتطورهم، بما يدعم متخذي القرار في وضع السياسات والبرامج التي تعزز جودة حياة الطفل المصري.