قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك الأردن يؤكد أهمية التعاون مع باكستان لصالح قضايا الأمة الإسلامية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

أكد الملك عبدﷲ الثاني ملك الأردن، خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، أهمية توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضايا الأمة الإسلامية.

العلاقات الأردنية الباكستانية

و أوضح الملك ورئيس الوزراء الباكستاني خلال لقاء ثنائي في إسلام آباد، حرصه على البناء على العلاقات الأردنية الباكستانية الممتدة لنحو 78 عاما، وتعزيز العمل المشترك في التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعليم والتكنولوجيا والدفاع.

وبين ضرورة إدامة التنسيق والتعاون على المستوى الثنائي، ومع الدول الشقيقة والصديقة، لتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

مواجهة الإرهاب

وأعرب الملك عن تعازيه لرئيس الوزراء الباكستاني بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب باكستان في مواجهة الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في غزة، إذ شدد جلالته على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

وأكد  الملك، خلال اللقاء الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري  الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقف الإجراءات الأحادية ضد الفلسطينيين

وشدد الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن حرص بلاده على مواصلة توسيع التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية زيارة جلالة الملك في توطيد العلاقات بين البلدين.

وشهد ملك الأردن ورئيس الوزراء الباكستاني مراسم تبادل حكومتي البلدين اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة البث الباكستانية، واتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومؤسسة التلفزيون الباكستانية، ومذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم الفيدرالية والتدريب المهني الباكستانية لإنشاء كرسي للغة الأردية والدراسات الباكستانية في الجامعة، إضافة إلى برنامج للتعاون الثقافي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى باكستان معن الخريسات.

ملك الأردن الأردن وباكستان الأمة الإسلامية إسلام آباد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

رونالدو

فيرنانديز: طرد رونالدو «كلفنا الكثير».. ونسعى لحسم التأهل أمام أرمينيا

فريق سيدات برشلونة

سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم

لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد