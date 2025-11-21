فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في 21 نوفمبر 2025 قرارها "بتكييف وجودها الدبلوماسي والقنصلي" في مالي.

التهديد الإرهابي في مالي

وكانت فرنسا قد نصحت في 7 نوفمبر رعاياها بمغادرة البلاد بسبب تنامي التهديد الإرهابي وحظر الوقود الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، منذ أوائل سبتمبر.

لم تُعلن فرنسا عن إغلاق سفارتها أو قنصليتها أو مدارسها الفرنسية في باماكو، مع ذلك، في ظل الظروف الراهنة، لا يعني "تكييف" الوجود الفرنسي في مالي سوى تقليص عدد الموظفين، بحسب ما أفادت به إذاعة فرنسا الدولية.

بالإضافة إلى السفارة والقنصلية، توجد سبع مدارس فرنسية في باماكو (وبالتحديد، مدارس مالية تُدرّس المنهج الفرنسي) أغلب موظفيها ماليون، وإن كان بينهم أيضًا مغتربون.

قبل فرنسا، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في نهاية أكتوبر، سحب موظفيهما "غير الأساسيين" إلا أن السفارة الأمريكية أعلنت في 13 نوفمبر عودة العمليات ومستويات التوظيف إلى طبيعتها.

لدى فرنسا حوالي 4200 مواطن في مالي، غالبيتهم العظمى يحملون جنسية مزدوجة ولا تزال باريس تنصحهم بمغادرة البلاد "مؤقتًا" ولكن "في أقرب وقت ممكن".