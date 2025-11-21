ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن يوم الخميس المقبل، هو الموعد النهائي المناسب لأوكرانيا لقبول مقترح السلام الذي تدعمه الولايات المتحدة؛ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في البلاد.

وقف الحرب الأوكرانية

وأوضح ترامب، لبرنامج "برايان كيلميد" على إذاعة “فوكس نيوز”، اليوم الجمعة: "لقد كانت لديّ مواعيد نهائية كثيرة، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام؛ فمن الطبيعي تمديدها، لكننا نعتقد أن يوم الخميس هو الوقت المناسب".

وأضاف ترامب أن “أوكرانيا ستخسر حتما مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها، ولذلك أُدرجت في خطة السلام الأمريكية باعتبارها أراضٍ تابعة لروسيا”.

الخطة الأمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

نشر موقع “أكسيوس” النص الكامل لمشروع الاقتراح الأمريكي بشأن ضمان أمن أوكرانيا والذي جاء كالتالي:

يحدد هذا الإطار الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، ويوفر ضمانة أمنية على غرار مبادئ المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، والتي تتكيف مع ظروف هذا الصراع ومصالح الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

تؤكد الولايات المتحدة أن أي هجوم مسلح كبير ومتعمد ومستمر من جانب روسيا عبر خط الهدنة المتفق عليه على الأراضي الأوكرانية؛ يُعد هجومًا يهدد السلام والأمن في منطقة الأطلسي، وفي هذه الحالة، يُحدد رئيس الولايات المتحدة، ممارسًا سلطته الدستورية وبعد مشاورات فورية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والشركاء الأوروبيين، التدابير اللازمة لاستعادة الأمن.

وقد تشمل هذه التدابير “استخدام القوة المسلحة، والمساعدة الاستخباراتية واللوجستية، والإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية، وغيرها من الخطوات” التي تُعتبر مناسبة، وستُقيّم آلية تقييم مشتركة مع حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا أي خرق يُدّعى وقوعه.

ويؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي- بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وفنلندا- أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاستقرار الأوروبي، ويلتزمون بالعمل- بالتنسيق مع الولايات المتحدة- في الرد على أي انتهاك مؤهل، وضمان موقف رادع موحد وموثوق.

ويدخل هذا الإطار حيز النفاذ؛ فور توقيعه، ويظل ساريًا لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد باتفاق متبادل.

وستشرف لجنة مراقبة مشتركة، بقيادة شركاء أوروبيين ومشاركة الولايات المتحدة، على الامتثال لهذه الخطة.