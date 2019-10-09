Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صور جديدة من جنازة طلعت زكريا من مسجد العمري بالأسكندرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:10 م
جنازة طلعت زكريا
جنازة طلعت زكريا
Advertisements
ينشر موقع صدى البلد أكثر من 50 صورة و لجنازة الفنان طلعت زكريا بمسجد العمري وسط الإسكندرية.

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد رزق على حضور جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، التي تقام بمسجد العمرى بالاسكندرية، والمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي أمس عن عمر ناهز الـ 58 عاما.

وقال عمر طلعت زكريا في تصريح لـ صدى البلد إن والده توفي بسبب "التدخين"، موضحا أن والده نقل إلى المستشفى منذ 4 أيام نتيجة التهاب رئوي حاد بسبب كثرة "شرب السجائر" ودخل على أثره العناية المركزة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية توجه رسالة للمواطنين بعد شائعة وقوع انفجارات في القاهرة

انتهاء تشييع جثمان الفنان طلعت زكريا لمثواه الأخير بالإسكندرية.. فيديو وصور

نبات مهمل.. بديل للسكر ويقضى على الدهون

حكاية مقابر العمود في الإسكندرية.. دفن بها طلعت زكريا

بث مباشر.. تشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا من مسجد العمرى

مواقف انسانية.. تركي ال شيخ يساند محمود الخطيب رغم الخلافات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور