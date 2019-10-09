الإسكان: خطة لترشيد استهلاك المياه وتوفير مصادر بديلة بتكلفة 50 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية في مجالات تحلية مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفة وصلت لنحو 160 مليار جنيه.



جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمن بيان الحكومة لشرح جميع الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة جميع الموارد الموجودة وحسن استغلالها.



وقال الوزير: "قمنا خلال الثلاث سنوات الماضية بوضع خطة لترشيد استهلاك المياه، تتضمن توفير مصادر بديلة للمياه والتوسع في تحلية مياه البحر بإجمالي تكلفة وصل إلى نحو 50 مليار جنيه".



وأضاف: "كنا ننتج خلال عام 2014 نحو 80 مليون متر مكعب يوميا من محطات معالجة مياه البحر، ووصلنا اليوم لنحو 800 مليون متر مكعب".



وتابع: "سيتم العمل على زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية".



وأكد أن خطة الوزارة تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من حصة مصر المائية.



وقال: "إننا نعمل على تعظيم الفاقد من مياه الشرب وتعميم فكرة عددات المياه المسبقة، من أجل العمل على استغلال المياه أفضل استغلال".

