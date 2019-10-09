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معلومة جديدة .. اكتشف الفرق الوحيد بين البيض الاحمر والابيض

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:21 م
اكتشف الفرق الوحيد
اكتشف الفرق الوحيد بين البيض الأبيض والأحمر
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اسماء محمد
قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قطاع الإرشاد البيطرى ، ان عددا كبيرا من الناس يعتقد ان البيض الاحمر اكثر فائدة من البيض الابيض وهذا غير صحيح ، ففي حقيقة الأمر القيمة الغذائية للبيض الأبيض هى نفسها القيمة الغذائية للبيض الأحمر .

وأضافت الدكتورة سماح نوح أن البيض الابيض والاحمر يحتويان على نفس العناصر الغذائية ويعطيان نفس الطعم والمذاق عند استعمال اي منهما فى عمل المخبوزات والحلويات، والفرق الوحيد الواضح بين الاثنين ان البيض الاحمر يحتوى على نسبة كوليسترول عالية.

وأوضحت الدكتورة سماح نوح ان الاختلاف فى اللون يرجع للون وسلالة الدجاج التي تنتج البيض،وعند اختيار البيض علينا الا نضع فى اعتبارانا أن اللون الفيصل في قيمة البيض الغذائية ولكن اختلاف اللون يرجع لاسباب اخرى مثل سلالة الدجاج ولونه، والفرق الواضح بينهم من حيث القيمة الغذائية هو ان الدجاج البني يحتوي على نسبه اعلي من الكوليسترول تزيد فى البيض البني أكثر من البيض الأبيض.

وأكدت رئيس قطاع الإرشاد البيطرى أن ارتفاع سعر البيض الأحمر عن البيض الأبيض لا يعكس بالضرورة الجودة الأفضل ولكن له علاقه بسلالات محددة من الدجاج البني او الاحمر تحتاج لعناية أكثر في التربية عن دجاج الأبيض .
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