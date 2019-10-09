Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

شروط التقدم لـ مسابقة نجيب محفوظ للرواية .. تفاصيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن بدء التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019، والتي تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعي، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75000 (خمسة وسبعون ألف جنية) لأفضل رواية، و75000 (خمسة وسبعون ألف جنية) لأفضل رواية عربية.

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي :-
- تُمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017/ 2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.
- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويرفق إقرار منه بذلك.
- أن يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة.
- يُقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية.
- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.
- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على اسطوانة مدمجة وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي.
- أو إرسالها على العنوان التالي :- 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.
- آخر موعد لتلقي الأعمال 31 أكتوبر 2019.
Advertisements

ترشيحاتنا

أمام دينا الشربيني.. شيرين رضا تخطف الأنظار بـ رقصة في عيد ميلاد عمرو دياب

بعد هجوم رئيس الزمالك عليه: نبيل الحلفاوي يعلن انتهاء الأزمة بالاعتذار له .. شاهد

كاف يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة مالية 5 آلاف دولار لهذا السبب

شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو

وزير الخارجية: ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما

بيراميدز: نفخر بوجود 8 لاعبين دوليين فى منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور