شروط التقدم لـ مسابقة نجيب محفوظ للرواية .. تفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن بدء التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019، والتي تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعي، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75000 (خمسة وسبعون ألف جنية) لأفضل رواية، و75000 (خمسة وسبعون ألف جنية) لأفضل رواية عربية.



أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي :-

- تُمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017/ 2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.

- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويرفق إقرار منه بذلك.

- أن يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة.

- يُقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية.

- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على اسطوانة مدمجة وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي.

- أو إرسالها على العنوان التالي :- 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

- آخر موعد لتلقي الأعمال 31 أكتوبر 2019.