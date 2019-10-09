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أخبار العالم

"سانا": القوات التركية تبدأ قصفا جويا ومدفعيا على مناطق بشمال سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:21 م
القوات التركية
القوات التركية
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أ ش أ
أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم /الأربعاء/ بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا.

وذكرت الوكالة أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.

من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر إعلامية سورية قولها "إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي"، مشيرة إلى أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وأضافت المصادر أن القوات الجوية التركية استهدفت مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.

وكان العديد من سكان منطقة تل أبيض، الواقعة في منطقة الجزيرة شمال سوريا والتي تبعد 100 كلم عن مدينة الرقة باتجاه الشمال، قد بدأوا بالنزوح في الوقت الذي تستعد فيه قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية في المنطقة للهجوم التركي.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، في تصريح اليوم إنه تم رصد، بدء انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الواقعة بين تل أبيض ورأس العين مواقع انتشارها على الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن الانسحاب الأمريكي يأتي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، أن تركيا ستباشر قريبا بالعملية العسكرية التي طالت تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها على مدار الفترة الماضية
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