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مرأة

علاج آلام الحيض.. تعرفي على فوائد مشروب الحليب بالكركم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعالج مشروب الحليب الممزوج بملعقة كبيرة من الكركم الكثير من الأمراض، وكما يعمل على الوقاية منها، فإنه مشروب غني بالفيتامينات للرجال والسيدات، فتعرف على فوائده وفقًا لموقع “stylesatlife”.

لعلاج امراض الجهاز التنفسي
إن كوب الحليب بالكركم واحد من اهم المشروبات في الشتاء فإنه يعزز من صحة الجهاز التنفسي، كما انه يحارب الفيروسات والالتهابات التي تصيب الجيوب الأنفية، وتستخدم لعلاج الشعب الهوائية والربو، فيمكنك شرب كوب من المشروب يوميًا بعد الفطار.

الحماية من السرطان
شرب الحليب بالكركم يساعد الشخص للحماية من السرطان كما انه يمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم، فينصح الأطباء بتناوله يوميًا.

لعلاج التهابات المفاصل
يعالج المشروب التهابات المفاصل التي تصيب كبار السن ولاعبي كرة القدم، كما انه يحمي من الاصابة بالامراض المزمنة، كمل انه مسكن فعال للعضلات والالام اليومية، فيمكن تناوله بعد ممارسة الرياضة.
تنقية السموم
يساعد مشروب الحليب بالكركم من تنقية السموم من جسم الانسان وخاصة التي تتواجد بكثرة في الكبد، ويعزز من وظائف الكبد، فممكن أن تتناوله يوميا على الريق.

جيد للهضم
بعد تناول الوجبة الغذائية يمكنك استبدال الشاي بكوب من الحليب بالكركم لتحسين عملية الهضم، وحل مشكلة عسر الهضم التي تصيب الكثير من الاشخاص بسب صعوبة الهضم بعد الأكل، كما يعالج الامراض التي تصيب الامعاء.

آلام الحيض
ينصح السيدات بتناول 2 كوب من الحليب بالكركم في فترة وجود الحيض، فهو مضاد للتشنجات الناتجة عن الحيض، كما انه يسكن الألام التي تصيب الفتاة في تلك الفترة، ويساعد على تقوية العظام.
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