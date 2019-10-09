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رياضة

كاف يختار عميد لاعبي العالم لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:46 م
احمد حسن لاعب منتخب
احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق
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يسري غازي
يسحب أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، قرعة دور المجموعات فى أحد فنادق السادس من أكتوبر المقرر إجراؤها فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

كما تشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو الوصول.
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