كاف يختار عميد لاعبي العالم لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا

يسحب أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، قرعة دور المجموعات فى أحد فنادق السادس من أكتوبر المقرر إجراؤها فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.





ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.



