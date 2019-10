ملكة قلوب العرب .. الملكة رانيا تتألق في أحدث إطلالة

View this post on Instagram

من جولتي في أسبوع عمان للتصميم في هنجر راس العين اليوم، جهود مميزة من قبل مبدعين من داخل الأردن وخارجه. الله يعطيكم العافية #الأردن #حب_الأردن From my tour of Amman Design Week at Ras El Ain Hangar today, home to creative works by talented designers from Jordan and beyond. Well done! #Jordan #LoveJO