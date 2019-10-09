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مرأة

ملكة قلوب العرب .. الملكة رانيا تتألق في أحدث إطلالة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت الملكة رانيا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة ورقيقة، وعلقت على الصورة قائلة"من جولتي في أسبوع عمان للتصميم في هنجر راس العين اليوم، جهود مميزة من قبل مبدعين من داخل الأردن وخارجه. الله يعطيكم العافية #الأردن #حب_الأردن"

وأطلت بفستان أبيض وبقصات من الاسفل منسقة معها حزاما عصريا باللون الكافيه، وانتعلت حذاء بكعب باللون الابيض، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها البني منسدلًا بشكل ملائم لإطلاتها.

ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بميكب هادئ وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، واختارت مجموعة من الإكسسوارات فإرتدت قرطا وشنطة يد باللون الجملي لإكمال إطلالتها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " ملكة قلوب العرب"، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها .. 
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