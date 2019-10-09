البابا تواضروس الثاني يصل باريس في بداية رحلته الرعوية بأوروبا



البابا تواضروس الثاني يتوجه إلى باريس علي رأس وفد كنسي



يذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأربعاء ، متوجها على رأس وفد كنسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة هناك.

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس في بداية زيارته الرعوية إلى بعض إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والسفير شريف الديواني القنصل العام.