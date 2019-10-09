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أخبار العالم

أول رد فعل من حلف الناتو بشأن العدوان التركي على أكراد سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على العدوان التركي على الأكراد وغزو الأرضي السورية.

وبحسب روسيا اليوم، قال ينس ستولتنبيرج إنه يأمل في أن تكون العملية التركية في سوريا محسوبة بدقة ومتناسبة.

وأضاف أن تركيا أوضحت أن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا ستكون محدودة، مضيفا أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

وكانت تركيا قد قالت إنها أبلغت حلف الناتو وروسيا والولايات المتحدة بالعملية.

وعلى جانب آخر، يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة غدا الخميس بشأن الأوضاع في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.

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