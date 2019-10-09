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مرأة

مُبهجة.. تعرفي على طريقة عمل الكيكة التايجر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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قسم المرأه
الكيكة من أسهل الوصفات التي تستطيع كل أم طهيها في المنزل وبتكلفة قليلة وسريعة، ويحبها الكبار والأطفال وسنقدم لكم طريقة عمل الكيكة التايجر خطوة بخطوة. 

مكونات طريقة عمل كيكة التايجر: 

2 كوب دقيق
ربع ملعقة ملح 
ملعقتان صغيرة بيكنج باودر
كوب وتلت من السكر
1\3 كوب زبدة 
ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا 
3 بيضات
1\3 كوب من الحليب.
3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو

طريقة تحضير كيكة التايجر: 
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة تعادل ومن ثم أحضري قالب كيك وادهني قاعه بالزبدة وضعي فوقه ورق زبدة. 

- أحضري وعاءً وضعي فيه الدقيق والملح، والبيكنج باودر، ومن ثم أحضري الخلاط وضعي فيه كلًاّ من السكر والزبدة، وامزجيهم.
- أضيفي للخليط بيضة واخفقيها إلى أن تلاحظي تمازجها مع الخليط، وكرري هذه الخطوة إلى أن تنفد كل البيضات، بعدها أضيفي للخليط الفانيلاومن ثم ضيفي الدقيق على دفعات والحليب بعدها تدريجيًا. 

- وقسمي الخليط إلى قسمين وخذي قسم وأخلطية بالكاكو، ومن ثم احضري وعاء وضعي فيه ربع كأس من الخليط الأبيض، ووزعيه قليلًا باستخدام ظهر ملعقة ثم ضعي كأسًا من الخليط البنيّ، ووزعيه قليلًا كما فعلتِ مع الخليط الأبيض، واستمري بتوزيعه إلى أن تنتهي كمية خليط الكيك. 

- واحرصي على عدم تحريك الخليط بعد أن تضعيه في القالب ةادخلية الفرن لمدة 15 دقيقة. 


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