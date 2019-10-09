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رياضة

قرار جديد من الكاف بخصوص قرعة مجموعات دورى أبطال إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:49 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تأجيل انطلاق قرعة دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا لمدة 30 دقيقة بعد أن كان من المقرر أن تنطلق فى تمام الساعة السابعة والنصف .

ومن المقرر أن تنطلق القرعة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ، وأجرى الكاف قرعة مسابقة دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتى أوقعت المصرى فى مواجهة كوتي دي أور من سيشال وبيراميدز أمام يانج أفريكانز والخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى يلعب أمام إيزاى البنينى.

ويأتى تصنيف الأندية المشاركة فى قرعة مجموعات دورى الأبطال اليوم على النحو الآتي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي.

التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - الزمالك أو جينيراسيون فوت.

التصنيف الثالث: زيسكو يونايتد الزامبي - اتحاد العاصمة الجزائري - فيتا كلوب - الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنجولي - بيترو أتلتيكو - شبيبة القبائل الجزائري - بلاتينيوم الزيمبابوي.
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