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رياضة

أول فرمان من ميشتو تجاه لاعبي الزمالك عقب إعلان قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:56 م
ميشتو
ميشتو
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منتصر الرفاعي -ملك موسى
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي.

وحصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني ، حيث يقضي اللاعب الإجازة مع أسرته في فرنسا من أجل الاطمئنان عليهم.

ومن المقرر أن يعود بوطيب إلى القاهرة مساء غدٍ الخميس.

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى.
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