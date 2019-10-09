فقرة تأهيل إضافية لـ نجم دفاع الزمالك استعداد للقمة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، فقرة تأهيلية اضافية لمحمد عبدالغني مدافع الفريق، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.



ويؤدي عبدالغني تدريبات بالركض بطول الملعب بناء على تعليمات الجهاز الفني.



وحصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.



ويؤدي شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية وذلك لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الاصابة العضلية التي يعاني منها.