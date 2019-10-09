Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فقرة تأهيل إضافية لـ نجم دفاع الزمالك استعداد للقمة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:23 م
محمد عبد الغني وعبدالله
محمد عبد الغني وعبدالله جمعة
Advertisements
ملك موسي
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، فقرة تأهيلية اضافية لمحمد عبدالغني مدافع الفريق، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

ويؤدي عبدالغني تدريبات بالركض بطول الملعب بناء على تعليمات الجهاز الفني.

وحصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

ويؤدي شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية وذلك لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الاصابة العضلية التي يعاني منها.
Advertisements

ترشيحاتنا

كيفية الصلاة بالأظافر الجيلي.. أمين الفتوى يجيب

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور

أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا

كاف: الزمالك والمصري مهددان بالهبوط محليا والإقصاء إفريقيا.. تفاصيل

وزراء في مرمى النيران ومفاجأة بشأن وزير التموين.. كيف واجه النواب الحكومة في جلسات كشف الحساب؟

ننشر مواعيد لقاءات الأهلى والزمالك بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط فيه

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور