أول تعليق إٍسرائيلي على القصف التركي لسوريا

قالت عضو الكنيست، أيليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إنه من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم دولة كردية، من أجل الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.



وأضافت عضو الكنيست المتطرفة، أن "التجربة الوطنية لنا تلزمنا بالوقوف في وجه العنف الموجه ضد أي شعب، مثل العنف التركي الموجه ضد الشعب الكردي في شمال سوريا.



وتابعت أن الأكراد خاصة المتواجدين في تركيا وشمال سوريا هم أكثر العناصر التقدمية في المنطقة، وهم الجهة الرئيسية التي حاربت تنظيم داعش وضحت بآلاف القتلى.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.



وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.



وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".



وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.



وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.