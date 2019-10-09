للمرة الثانية.. ترامب يهدد بمحو الاقتصاد التركي

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمحو اقتصاد تركيا إذا قضت على الأكراد.



جاءت تصريحات ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ان أعلن عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي.



وأبدى ترامب موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.



وكان الرئيس الأمريكي قد هدد تركيا بأنها إذا فعلت أي شيء يعتبره "مجاوزا الحدود" فسيدمر اقتصادها تماما.



وجاءت العملية العسكرية التركية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.



وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".



وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.



وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.



