شاهد.. صدمة أحمد مرتضى منصور من قرعة مجموعة الزمالك.. ويبث الأمل لـ جماهيره بهذه الطريقة

أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.



وظهر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعلى ملامحه الصدمة بعد تواجد الزمالك في المجموعة الاولى وقوة منافسيه.



وحرص أحمد مرتضى على التعليق على مجموعة الزمالك حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" خير ان شاء الله" لكي يبعث الطمأنينة في قلوب جماهير الزمالك.



جدير بالذكر أن نادي الزمالك ينتظر مباراة جينيراسيون، المقرر إقامتها يوم 24 اكتوبر الجاري لتحديد المتواجد في المجموعة.