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رياضة

المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادًا لـ وديتي جنوب أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:30 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسري غازي
واصل المنتخب الأوليمبي تدريباته اليومية تحت قيادة شوقى غريب استعدادا لمباراتى جنوب افريقيا الوديتين يومي ١١ و١٣ من الشهر الجاري.

تأتي تدريبات المنتخب الأوليمبي في إطار الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وأدى المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب استاد بتروسبورت تحت الأضواء الكاشفة فى حضور جميع اللاعبين باستثناء إثنين من اللاعبين.

واستغرق المران ساعتين كاملتين واشتمل فى البداية على تدريبات الاحماء وشارك في التدريب جميع اللاعبين باستثناء الثنائي طاهر محمد طاهر واكرم توفيق اللذين يخضعان لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب ومن المتوقع ان يلحق كل منهما بالمباراة الودية الثانية.
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