مسار استقر في القلب.. انقاذ حياة شاب بمستشفى كفر سعد

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر سعد بدمياط في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، عقب وصوله إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية إثر تعرضه لحادث عمل خطير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الشاب لإصابة نافذة بالصدر نتيجة اختراق مسمار هواء يُستخدم في أعمال النجارة لمنطقة الصدر واستقراره داخل القلب، ما أدى إلى حدوث تجمع دموي حاد وضاغط على عضلة القلب، مصحوبًا بعدم استقرار العلامات الحيوية، الأمر الذي استدعى التدخل الطبي والجراحي الفوري.

وعلى الفور، تم إعلان حالة الطوارئ ونقل المريض مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث أجرى الفريق الجراحي، بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرؤوف، أستاذ جراحة القلب والصدر، جراحة دقيقة وعاجلة، نجح خلالها في استخراج المسمار وإصلاح الجرح النافذ بالقلب وتفريغ التجمع الدموي المحيط به، في تدخل جراحي بالغ الدقة أسهم في إنقاذ حياة المريض.

وعقب نجاح الجراحة، نُقل الشاب إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة وإجراء المتابعة الدقيقة لحالته، حتى تماثله للشفاء.

ويأتي هذا النجاح الطبي ليعكس كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات محافظة دمياط وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والتدخلات الجراحية عالية الخطورة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.