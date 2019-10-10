لتوفير حياة كريمة.. تطوير 60 منزلا بقرى الرديسية وكلح الجبل بإدفو فى أسوان بتكلفة 3 ملايين جنيه ..صور

- تطوير 60 منزلا بقريتى الرديسية وكلح الجبل في أسوان

- تسليم المنازل عقب الانتهاء من تطويرها - سكرتير عام محافظة أسوان: تقديم كافة أوجه التشجيع والمساندة





تقوم محافظة أسوان والجهات المعنية، بجهود متواصلة وتعاون مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) للأسر الأكثر احتياجًا.





وفى هذا الإطار رصد "صدى البلد"، قيام جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بتطوير 60 منزلا بقريتى الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو بتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولي لبروتوكول التعاون الثالث بين الجمعية والصندوق من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا بإجمالى (100 قرية على مستوى الجمهورية).





وقد شهد فعاليات تسليم هذه المنازل عقب الانتهاء من تطويرها اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان وجابر محمد مدير عام فرع جمعية الأورمان بأسوان، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والأهلية ، علاوة على عدد من أسر وأهالى إدفو .





وخلال فعاليات الاحتفال حرص اللواء حازم عزت على تفقد نماذج للبيوت الجديدة للتأكد والاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة، مقدمًا التهنئة للأسر المستفيدة ، كما قدم حازم عزت أيضًا خالص الشكر والتقدير لجمعية الأورمان الخيرية ولكل المساهمين والمشاركين فى أعمال التطوير.





وأشار السكرتير العام إلى أن تطوير هذه المنازل بهذا الشكل النموذجى يعكس دور المشاركة المجتمعية الجادة وروح التضافر والتكامل الجارية بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمجتمعية والخيرية لاستكمال مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها مصرنا الحبيبة حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف المجالات .





وقد أكد السكرتير العام على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه التشجيع والمساندة لكل يد تبنى وتعمر وتساهم فى بذل المزيد من الجهود والمبادرات الفعالة التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .





ومن جانبه أوضح جابر محمد بأن أعمال التطوير والتجديد إستمرت على مدار ٣ شهور وشملت تركيب أسقف للمنازل وتنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء ، بجانب أعمال المحارة والدهانات بتكلفة بلغت ٥٠ ألف جنية لكل منزل .





ولفت إلى أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بأسوان سوف تبدأ فى شهر نوفمبر القادم وتستهدف تطوير ٦٠ منزل أخرين بقريتى المنصورية بمركز دراو ونجع العرب بمركز كوم أمبو .





كما أشار جابر محمد إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تطوير وإعادة إعمار 230 منزل فى 16 قرية مختلفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ودراو ضمن فعاليات تنفيذ بروتكولى التعاون الأول والثانى للأورمان مع صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر إحتياجًا بجميع المحافظات .



