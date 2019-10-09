7 حقائق صادمة ستغير نظرتك عن فرنسا

لاشك أن فرنسا هى بلد الجمال خاصةً عاصمتها باريس المبهرة، الأمر الذى يجعلها وجهة الملايين المفضلة حول العالم، كما تشتهر بالأناقة والثقافة والتحضر الشديد.



إلا أن هناك جانبا آخر من فرنسا لا يعرفه كثيرون، وحقائق التى لا يدركها البعض، ومنها على سبيل المثال إمكانية الزواج من الميت، أو أنها كانت بعلم أبيض لمدة 16 عامًا.



وفيما يلى نستعرض قائمة الحقائق:

1- مفيش أسانسير

عندما زار هتلر باريس أثناء الحرب العالمية الثانية وصعد إلى برج إيفل، قطع الفرنسيون الكهرباء عن البرج حتى يصعد القمة مستخدمًا السلالم بدلًا من المصعد.



2- علامة توقف واحدة

هناك علامة توقف واحدة فقط عند مدخل مدينة باريس، عكس كل مدن العالم التى تحتوى على مئات اللافتات من هذا النوع.



3- تكريم العائلات

توزع الحكومة الفرنسية الميداليات على العائلات التي نجحت في تربية أطفالها بنجاح، من أجل تشجيع باقى الأسر فى المجتمع.



4- الزواج من الميت

مهما كان السبب تسمح لك الحكومة بالزواج من أى شخص ميت في فرنسا، فقط أرسل طلبك إلى رئيس الجمهورية شارحًا فيه أبعاد طلبك، وانتظر النتيجة.



5- الإمبراطوية الفرنسية

في وقت ما من التاريخ كانت الإمبراطورية الفرنسية مسيطرة على نحو 10% من مساحة العالم بأسره.



6- أقصر مدة حكم

لك أن تتخيل أن الملك لويس التاسع عشر هو أقصر حاكم للبلاد فى التاريخ، وكانت مدة حكمه 20 دقيقة فقط.



7- العلم الأبيض

لم يكن لدى فرنسا أى علم مثل الذى نراه الآن، وكانت تستخدم العلم الأبيض العادى وكأنه قطعة قماش، فى الفترة من 1814 حتى 1830.